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Фукс вважає, що за санкціями проти нього стоїть Данілов, і готовий йти до суду

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Україна, П'ятниця 18 червня 2021 20:32
Фукс вважає, що за санкціями проти нього стоїть Данілов, і готовий йти до суду Фото: Павло Фукс, бізнесмен і фігурант санкцій РНБО (wikimedia org Jbuket)
Автор: Мілан Лєліч

Бізнесмен Павло Фукс вважає, що за введенням проти нього санкцій з боку Ради нацбезпеки і оборони стоїть особисто секретар РНБО Олексій Данілов. Фукс також збирається йти до суду і запевняє, що не має відношення до компанії "Голден Деррік", яку Данілов назвав причиною введення санкцій.

Про це Фукс розповів у коментарі РБК-Україна.

"Це Данілов якісь свої образи використовує, вводить в оману президента і всіх... Це Бродський (бізнесмен Михайло Бродський, - ред.), вони з Даніловим давно партнери, це партія "Яблуко", вони разом в цій партії, вони володіють активами великими, займаються піском на Річковому вокзалі, вони курують весь пісок в країні", - сказав Фукс.

Він також зазначив, що не має відношення до компанії, про яку на брифінгу говорив Данілов.

"Я не мав жодного відношення до цієї компанії ("Голден Деррік" - ред.). Це все Данілов наговорює, брехня чергова", - додав бізнесмен.

Також Фукс підкреслив, що є українським громадянином, і саме в такій якості проти нього були введені санкції з боку Російської Федерації.

"Будемо готувати позов до суду", - сказав Фукс, додавши, що поки не знає, в чому саме полягають накладені проти нього санкції. Також бізнесмен допустив можливість звернення і в міжнародні суди, "якщо український суд не зможе поставити крапку в цій справі".

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