Фукс: развенчан один из самых закоренелых мифов выборов

В прошлом старшее поколение клеймили за то, что оно якобы не разбирается в современных процессах, однако в воскресенье итог кампании может предопределить молодое поколение. Но, как и в случае с пенсионерами, популизма меньше не стало, написал в своем Telegram-блоге бизнесмен и меценат Павел Фукс, сообщает РБК-Украина.

"Развенчан один из самых закоренелых мифов выборов. В прошлом "активное общество" высмеивало пенсионеров. Старшее поколение клеймили за то, что оно якобы не разбирается в современных процессах. Да и вообще, продается за гречку. Не редко "горячие головы" предлагали отойти от основ демократии, отобрав право голоса, исходя из демографических или даже социальных характеристик. Сегодня итог выборов может предопределить избиратель моложе средних лет. Но как и в случае с пенсионерами, популизма меньше не стало", - пишет он.

По итогам избирательной кампании Фукс отмечает, что никто из кандидатов не вышел за рамки внутринационального дискурса.

"Мы не реагируем на глобальные вызовы. Перестройка мировой экономики, связанная с автоматизацией. Изменение роли государства в жизни сообщества. Климатические вызовы. Экология. И я сейчас не о лесах Амазонии, а вполне реальных экологических проблемах во многих украинских городах", - отметил он.

По его наблюдениям, политическая риторика все время доминировала над социальной, культурной и даже экономической. Фукс считает, что это стало почвой для популизма: "Да, политтехнологи кандидатов пытались построить диалог с избирателем через экономический контекст. Однако мы видим, что их рейтингу это не помогло. В целом экономика не заходила. Потому большинство ограничилось обещаниями привлечь инвестиции. В этом как раз новизны нет".

Бизнесмен и меценат делится наблюдением, что люди готовы выбирать, а не просто голосовать против кого-то.

"Не всегда в жизни есть возможность сделать хороший (либо комфортный) выбор. Иногда нужно принимать не очевидно успешные решения. Однако это куда лучше, чем пустить все на самотек. Мне показалось, что сегодня люди готовы действительно выбирать, а не голосовать против кого-то", - считает Фукс.

Он добавил, что идти на выборы нужно обязательно.

"Практически в любом опросе находилось более 30-35%, которые либо не определились, либо не были готовы ответить социологам. Так что не стоит думать, будто имя будущего президента уже известно. Важен голос каждого. Демократия этим и прекрасна", - написал бизнесмен.