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Фукс передав спецпризначенцям ЗСУ ще одну партію дронів та автомобілів

Фото: Павло Фукс передав спецпризначенцям ЗСУ ще одну партію дронів та автомобілів (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Бійці підрозділів спеціального призначення ЗСУ, які виконують завдання на передовій, отримали від бізнесмена Павла Фукса коптери для виконання бойових завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення бійців.

Також зазначається, що бізнесмен передав до ще одного підрозділу броньовані мікроавтобуси.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Павло Фукс із початку російської агресії постійно допомагає різним підрозділам ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції.

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Павло ФуксЗбройні сили України