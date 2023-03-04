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Фукс передал спецназовцам ВСУ еще одну партию дронов и автомобилей

Фото: Павел Фукс передал спецназам ВСУ еще одну партию дронов и автомобилей (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Бойцы подразделений специального назначения ВСУ, выполняющих задачи на передовой, получили от бизнесмена Павла Фукса коптеры для выполнения боевых задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение бойцов.

Также отмечается, что бизнесмен передал еще одному подразделению бронированные микроавтобусы.

Напомним, ранее сообщалось, что Павел Фукс с начала российской агрессии постоянно помогает разным подразделениям ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции.

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Павел ФуксВооруженные силы Украины