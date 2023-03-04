Фукс передал спецназовцам ВСУ еще одну партию дронов и автомобилей

Бойцы подразделений специального назначения ВСУ, выполняющих задачи на передовой, получили от бизнесмена Павла Фукса коптеры для выполнения боевых задач.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение бойцов.
Также отмечается, что бизнесмен передал еще одному подразделению бронированные микроавтобусы.
Напомним, ранее сообщалось, что Павел Фукс с начала российской агрессии постоянно помогает разным подразделениям ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции.
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