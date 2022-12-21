Фукс передав спецназівцям ЗСУ безпілотники та автомобілі

Зокрема, бійці подякували бізнесменові за два дрони DJI Mavic 3, які коригуватимуть артилерію та виконуватимуть інші завдання розвідки.

Боєць іншого підрозділу також показав два броньовані автомобілі.

"Вони їдуть на фронт, а завтра ми отримаємо ще одне таке авто. Така допомога наближає нашу перемогу", - наголосив він.

Нагадаємо, Павло Фукс із початку російської агресії постійно допомагає різним підрозділам ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції.

Він постійно постачає дрони, одяг, броньовані автомобілі та інше. Зокрема такий мікроавтобус отримав спецзагін ГУР МО.