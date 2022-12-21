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Фукс передав спецназівцям ЗСУ безпілотники та автомобілі

Фото: Павло Фукс (wikimedia org Jbuket)
Автор: Ілона Свиридова

Бійці підрозділів спеціального призначення ЗСУ, які виконують завдання на передовій, отримали від бізнесмена Павла Фукса коптери для виконання бойових завдань. Також бізнесмен передав ще одному підрозділу броньовані мікроавтобуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар військових.

Зокрема, бійці подякували бізнесменові за два дрони DJI Mavic 3, які коригуватимуть артилерію та виконуватимуть інші завдання розвідки.

Боєць іншого підрозділу також показав два броньовані автомобілі.

"Вони їдуть на фронт, а завтра ми отримаємо ще одне таке авто. Така допомога наближає нашу перемогу", - наголосив він.

Нагадаємо, Павло Фукс із початку російської агресії постійно допомагає різним підрозділам ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції.

Він постійно постачає дрони, одяг, броньовані автомобілі та інше. Зокрема такий мікроавтобус отримав спецзагін ГУР МО.

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Павло ФуксЗбройні сили України