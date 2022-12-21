RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Фукс передал спецназовцам ВСУ беспилотники и автомобили

Фото: Павел Фукс (wikimedia org Jbuket)
Автор: Илона Свиридова

Бойцы подразделений специального назначения ВСУ, выполняющих задачи на передовой, получили от бизнесмена Павла Фукса коптеры для выполнения боевых заданий. Также бизнесмен передал еще одному подразделению бронированные микроавтобусы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий военных.

В частности, бойцы поблагодарили бизнесмена за два дрона DJI Mavic 3, которые будут корректировать артиллерию и выполнять другие задачи разведки.

Боец другого подразделения также показал два бронированных автомобиля.

"Они едут на фронт, а завтра мы получим еще одно такое авто. Такая помощь приближает нашу победу", - отметил он.

Напомним, Павел Фукс с начала российской агрессии постоянно помогает различным подразделениям ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции.

Он постоянно поставляет дроны, одежду, бронированные автомобили и прочее. В частности, такой микроавтобус получил спецотряд ГУР МО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Павел ФуксВооруженные силы Украины