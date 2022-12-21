Фукс передал спецназовцам ВСУ беспилотники и автомобили

В частности, бойцы поблагодарили бизнесмена за два дрона DJI Mavic 3, которые будут корректировать артиллерию и выполнять другие задачи разведки.

Боец другого подразделения также показал два бронированных автомобиля.

"Они едут на фронт, а завтра мы получим еще одно такое авто. Такая помощь приближает нашу победу", - отметил он.

Напомним, Павел Фукс с начала российской агрессии постоянно помогает различным подразделениям ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции.

Он постоянно поставляет дроны, одежду, бронированные автомобили и прочее. В частности, такой микроавтобус получил спецотряд ГУР МО.