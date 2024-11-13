Без фудкортів. Як у Києві святкуватимуть Новий рік та чи буде ялинка

З пропозицією взяти на себе витрати по встановленню та обслуговуванню новорічної ялинки до міської влади звернулося ТОВ "Глобал-Декор", яке готове надати прикраси та декорації.

Згідно з Законом України "Про правовий режим воєнного стану" і рішенням Ради оборони Києва від 28 березня 2024 року, в столиці не будуть проводитися масові заходи, такі як ярмарки, фудкорти та атракціони. Натомість ініціатива місцевих меценатів має на меті підтримати святкову атмосферу, запропонувавши киянам символічну ялинку на головній площі.

Якою може бути ялинка 2024-2025

На даний момент розроблений новорічний дизайн-проект: планується встановлення штучної ялинки з тематичним новорічним декором. Всі роботи з облаштування проекту буде здійснено за кошти меценатів.

Рішення щодо остаточного затвердження цієї ініціативи ще має прийняти Рада оборони міста.

Відкриття ялинки 2024-2025

Традиційно в Києві новорічну ялинку відкривають на День Святого Миколая. Раніше це відбувалося 19 грудня, але після переходу на новий церковний календар свято перенесене на два тижні раніше - 6 грудня. У цьому році День Святого Миколая випадає на п'ятницю, що стане символом початку зимових свят у столиці.