FT: Росія з 2008 року готувала свій флот для ядерних ударів по Європі

Зазначається, що ці документи розроблялися між 2008 і 2014 роками. Вони містять карти з потенційними цілями на західному узбережжі Франції та координати військово-морської бази в Барроу-ін-Фернессі на півночі Великої Британії.

В них також наголошується, що Росія зберегла можливість розміщення тактичної ядерної зброї на надводних кораблях, попри міжнародні угоди, а серед носіїв такого озброєння зазначаються "протичовнові ракети з ядерними боєголовками, розміщені на надводних кораблях і підводних човнах", "корабельні та берегові керовані ракети ППО з ядерними боєголовками для ураження угруповань ППО противника".

Примітно, що ймовірні атаки на ці об'єкти були детально описані в презентації для російських офіцерів, яка передувала повномасштабному вторгненню в Україну у 2022 році. В ній також була інформація про те, що Росія зберегла здатність носити ядерну зброю на надводних кораблях, яка, за словами експертів, несе значні додаткові ризики ескалації. Пропонувалося наносити "раптові та превентивні удари", а також "масовані ракетні удари...з різних сторін".

Російським офіцерам пояснювалось, що ядерна зброя, "як правило", призначена для використання "в поєднанні з іншими засобами знищення" для досягнення цілей Росії.

Financial Times пише, що, згідно із документами, ц

Західні експерти зазначають, що ці плани підтверджують готовність Росії до швидкого застосування ядерної зброї.

"Росія розглядає тактичні ядерні боєголовки як потенційно виграшну зброю. Вони хочуть використати їх досить швидко в разі конфлікту", - заявив Джеффрі Льюїс, професор Інституту міжнародних досліджень Міддлбері.

Інший експерт, Вільям Альберк, колишній чиновник НАТО, додав, що Кремль прагне створити страх перед використанням ядерної зброї, щоб отримати перевагу в переговорах із Заходом. За його словами, здатність Росії завдавати ударів по Європі означає, що цілі по всьому континенту залишатимуться під загрозою з самого початку конфлікту.

Альберк також пояснив, що зазначені військові об'єкти у секретних матеріалах є невеликою частиною "сотень, якщо не тисяч, цілей, нанесених на карту по всій Європі...включаючи військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури".

Повідомляється, що у червні 2023 року російські військові 12-го підрозділу ГРУ провели навчання в Калінінграді, де відпрацьовували завантаження протикорабельних крилатих ракет на корвет типу "Тарантул". За даними НАТО, у цьому регіоні зберігаються незадекларовані запаси тактичних ядерних боєголовок РФ.

Журналісти зауважили, що на кадрах навчань видно, як російські військовослужбовці практикують переміщення ракет, що свідчить про можливість швидкого розгортання ядерної зброї в разі загострення конфлікту.