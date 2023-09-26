FT порівняли макети техніки від "Метінвесту" з операціями США та Британії з омани ворога

"Метінвест" вже поставив українському війську понад 250 макетів техніки. Старший спеціаліст, який побажав залишитися неназваним із міркувань безпеки, каже, що зараз вони можуть виготовляти від 10 до 15 одиниць на місяць.

За словами працівника, виробництво реалістичної гаубиці Д-20 займає чотири дні, а американської гаубиці М777 - 14 днів. Вартість кожного макету - від кількох сотень до кількох тисяч євро. Це значно дешевше, ніж найсучасніші снаряди, ракети та дрони, які росіяни використовують для їхнього знищення.

"Нещодавно російські війська випустили ракету Х-35 вартістю близько 1 мільйона євро для знищення радіолокаційної системи-муляжу. На макет радара ми витратили 1000 доларів", - додав менеджер компанії.

Працівники "Метінвесту" також показали, як виготовляють радянські гаубиці Д-20, гаубиці М777 американського виробництва, українські радіолокаційні системи 35Д6М, радари Lockheed Martin Sentinel A4, мінометні установки та багато іншого.

За словами керівника підприємства, вони прагнуть до "максимальної автентичності", але водночас виробляють якомога дешевші копії. Використовують усе, що лежить довкола на заводі "Метінвесту": пластикові труби, піноблоки, використані шини, дерево та метал.

Військові в усьому світі десятиліттями використовували муляжі, щоб дурити ворогів на війні, пише видання.

"Можливо, найкращим прикладом є масштабна програма напередодні операції "Нептун", яка мала на меті ошукати німців щодо того, де й коли розпочнеться вторгнення в Європу. Вона охоплювала будівництво бутафорних таборів і обладнання в Англії, створення фальшивих радіомереж, публікацію неправдивих історій у газетах і призначення фальшивих командирів на чолі міфічної армії під назвою "Перша група армій США", - каже Мік Раян, генерал-майор австралійської армії у відставці та військовий аналітик.

Росія також володіє арсеналом муляжів, що складається з надувних винищувачів МіГ-31, ракетних систем С-300 і бойових танків. Українці висміюють їх за те, що вони здуваються на полі бою, пише Financial Times.