FT сравнили макеты техники от "Метинвеста" с операциями США и Британии по обману врага

"Метинвест" уже поставил украинской армии более 250 макетов техники. Старший специалист, пожелавший остаться неназванным из соображений безопасности, говорит, что сейчас они могут производить от 10 до 15 единиц в месяц.

По словам работника, производство реалистической гаубицы Д-20 занимает четыре дня, а американской гаубицы М777 - 14 дней. Стоимость каждого макета - от нескольких сотен до нескольких тысяч евро. Это значительно дешевле, чем самые современные снаряды, ракеты и дроны, используемые русскими для их уничтожения.

"Недавно российские войска выпустили ракету Х-35 стоимостью около 1 миллиона евро для уничтожения радиолокационной системы-муляжа. На макет радара мы потратили 1000 долларов", - добавил менеджер компании.

Работники "Метинвеста" также показали, как производят советские гаубицы Д-20, гаубицы М777 американского производства, украинские радиолокационные системы 35Д6М, радары Lockheed Martin Sentinel A4, минометные установки и многое другое.

По словам руководителя предприятия, они стремятся к "максимальной подлинности", но в то же время производят как можно более дешевые копии. Используют все, что лежит вокруг завода "Метинвеста": пластиковые трубы, пеноблоки, использованные шины, дерево и металл.

Военные по всему миру десятилетиями использовали муляжи, чтобы обманывать врагов на войне, пишет издание.

"Возможно, лучшим примером является масштабная программа накануне операции "Нептун", которая имела целью обмануть немцев относительно того, где и когда начнется вторжение в Европу. Она охватывала строительство бутафорных лагерей и оборудования в Англии, создание фальшивых радиосетей, публикацию ложных историй в газетах и назначение фальшивых командиров во главе мифической армии под названием "Первая группа армий США", - говорит Мик Райан, генерал-майор австралийской армии в отставке и военный аналитик.

Россия также владеет арсеналом муляжей, состоящий из надувных истребителей МиГ-31, ракетных систем С-300 и боевых танков. Украинцы высмеивают их за то, что сдуваются на поле боя, пишет Financial Times.