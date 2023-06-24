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В ФСБ звинувачують Пригожина в закликах до "початку громадянського конфлікту"

Фото: ФСБ звинувачує Пригожина у закликах до початку громадянського конфлікту (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У Федеральній службі безпеки РФ звинувачують власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у закликах до громадянського конфлікту, а також звернулись до найманців з проханням затримати його.

Про це заявили в Центрі суспільних зв'язків ФСБ, передає РБК-Україна з посиланням на російське видання Комерсант.

В ФСБ прокоментували відкриття справи щодо Пригожина та заявили, що той фактично "закликає до початку громадянського конфлікту на території РФ".

"Справа за фактом призову до заколоту щодо Пригожина порушена у зв'язку із серйозністю ситуації та загрозою протистояння в РФ, зазначили у відомстві", - пише видання.

Також у ФСБ закликали бійців "Вагнера" не виконувати накази Пригожина та затримати його.

Генерал армії РФ Сергій Суровікін записав відеозвернення, в якому закликає ПВК "Вагнер" зупинитись та повернути колони на місця постійної дислокації.

Скандал з Пригожиним

Нагадаємо, що ввечері 23 червня Пригожин заявив, що армія РФ обстріляла позиції "Вагнера", вбивши "величезну кількість солдатів". У відповідь на це він пообіцяв помститися та вирушити разом з 25 тисячами солдатів "розбиратися з беззаконням в армії".

В Москві та Ростові силовиків підняли по тривозі, в містах введено план "Фортеця", також на дорогах будуються блокпости.

Детальніше про події, що відбуваються в РФ читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Євген ПригожинФСБ