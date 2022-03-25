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В ФСБ заявили о якобы задержании украинского шпиона, следившего за журналистами в РФ

Фото: ФСБ заявили о якобы задержании украинского агента (24 tv)
Автор: Наталья Юрченко

Федеральная служба безопасности РФ заявила, что якобы задержала украинского шпиона. Он якобы работал на СБУ и следил за журналистами и политологами в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ФСБ.

Агентом якобы оказался уроженец Харькова, который имеет двойное гражданство Украины и Республики Польши.

"Он был завербован в агентурный аппарат СБУ и поддерживал конфиденциальное сотрудничество под псевдонимом "Малыш"... В 2019 году иностранец, прибыв в Московский регион, для расширения возможностей для шпионажа поступил в один из ведущих вузов России на факультет Политологии", - говорится в сообщении.

В ФСБ добавили, что задержали "украинского шпиона" в Москве при попытке получения данных о военнослужащих, которые принимают участие в военных действиях на территории Украины.

Напомним, российские оккупанты похитили в Черниговской области главу одной из территориальных общин и бизнесмена.

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