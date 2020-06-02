ФСБ заявила о задержании в Крыму украинского военного

Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации заявила о задержании украинского военного. Силовики заявили, что он якобы пытался незаконно пересечь границу России.

Об этом сообщают "РИА Новости".

По их информации военный якобы незаконно пересек украино-российскую границу в обход установленных пунктов пропуска, оказавшись на территории Крыма. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее в Вооруженных силах Украины сообщили, что 30 мая на админгранице Крыма с Херсонской областью, возле Чонгара пропал украинский военнослужащий. Военнослужащий мог быть похищен. Неподалеку от места размещения военнослужащих были обнаружены следы борьбы.

В пресс-службе Вооруженных сил Украины и Государственной пограничной службе Украины эту информацию не подтверждают и не опровергают.

РБК-Украина писало, что на админгранице с Крымом похитили военного ВСУ.

Ранее также сообщалось, что в Херсонской области нашли тело военнослужащего с огнестрельным ранением.

Также добавим, в Донецкой области задержали банду за похищение и пытки ветерана АТО.