ФСБ завербовала сотрудника Рады, чтоб установить "жучки" в кулуарах

До начала полномасштабного вторжения РФ мужчину склонил к сотрудничеству кадровый сотрудник ФСБ во время поездки во временно оккупированный Крым.

По указанию российского куратора агент должен собирать разведданные о визитах иностранных делегаций в Верховную раду, в том числе их персональный состав, содержание официальных и неформальных разговоров.

Также ему поручили изучить возможность установки специальных технических средств негласного сбора информации в залах и кулуарах. Для "работы" сотрудник украинского парламента должен был использовать свое служебное положение. В частности, допуск и доступ к различным помещениям административного здания.

Однако мужчина уволился из государственного учреждения на момент начала полномасштабного российского вторжения, поэтому он не выполнил задачи российского куратора.

Позже агент хотел трудоустроиться на стратегически важный объект на территории Житомирской области. Для этого он проходил спецпроверку, в ходе которой специалисты СБУ обнаружили факт вербовки. Сам агент добровольно сообщил и подробно рассказал о задачах российских спецслужб.