ФСБ запретила выход в Азовское море на парусниках и матрасах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Маломерные суда не могут выйти в Азовское море по решению пограничного управления ФСБ в Краснодарском крае "в связи с проведением антитеррористических мероприятий". Запрет начал действовать с 00:00 30 апреля.

Ограничения распространили на район севернее параллели 45 градусов 40 минут северной широты. Запрет затрагивает не только прогулочные и спортивные парусные суда, но даже доски для серфинга, надувные плавсредства и их аналоги.

Ранее на территории Ейского и Щербиновского районов Краснодарского края в течение двух недель действовал "желтый" уровень террористической безопасности. Они граничат с Украиной по морю.