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ФСБ запретила выход в Азовское море на парусниках и матрасах

Фото: ФСБ России ограничила выход в Азовское море (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Под предлогом "антитеррористической операции" российская ФСБ ограничила возможность выхода рядовых граждан в Азовское море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Маломерные суда не могут выйти в Азовское море по решению пограничного управления ФСБ в Краснодарском крае "в связи с проведением антитеррористических мероприятий". Запрет начал действовать с 00:00 30 апреля.

Ограничения распространили на район севернее параллели 45 градусов 40 минут северной широты. Запрет затрагивает не только прогулочные и спортивные парусные суда, но даже доски для серфинга, надувные плавсредства и их аналоги.

Ранее на территории Ейского и Щербиновского районов Краснодарского края в течение двух недель действовал "желтый" уровень террористической безопасности. Они граничат с Украиной по морю.

К слову, глава российского МИДа Лавров придумал очередную цель войны против Украины.

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