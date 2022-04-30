ru ua
Сб, 30 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ФСБ запретила выход в Азовское море на парусниках и матрасах

Новина українською →
Азовское море, Суббота 30 апреля 2022 13:58
ФСБ запретила выход в Азовское море на парусниках и матрасах Фото: ФСБ России ограничила выход в Азовское море (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Под предлогом "антитеррористической операции" российская ФСБ ограничила возможность выхода рядовых граждан в Азовское море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Маломерные суда не могут выйти в Азовское море по решению пограничного управления ФСБ в Краснодарском крае "в связи с проведением антитеррористических мероприятий". Запрет начал действовать с 00:00 30 апреля.

Ограничения распространили на район севернее параллели 45 градусов 40 минут северной широты. Запрет затрагивает не только прогулочные и спортивные парусные суда, но даже доски для серфинга, надувные плавсредства и их аналоги.

Ранее на территории Ейского и Щербиновского районов Краснодарского края в течение двух недель действовал "желтый" уровень террористической безопасности. Они граничат с Украиной по морю.

К слову, глава российского МИДа Лавров придумал очередную цель войны против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФСБ Российская Федерация Азовское море Война России против Украины
NEWS
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны