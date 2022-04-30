ФСБ запретила выход в Азовское море на парусниках и матрасах
Под предлогом "антитеррористической операции" российская ФСБ ограничила возможность выхода рядовых граждан в Азовское море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Маломерные суда не могут выйти в Азовское море по решению пограничного управления ФСБ в Краснодарском крае "в связи с проведением антитеррористических мероприятий". Запрет начал действовать с 00:00 30 апреля.
Ограничения распространили на район севернее параллели 45 градусов 40 минут северной широты. Запрет затрагивает не только прогулочные и спортивные парусные суда, но даже доски для серфинга, надувные плавсредства и их аналоги.
Ранее на территории Ейского и Щербиновского районов Краснодарского края в течение двух недель действовал "желтый" уровень террористической безопасности. Они граничат с Украиной по морю.
К слову, глава российского МИДа Лавров придумал очередную цель войны против Украины.
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