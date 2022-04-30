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ФСБ заборонила вихід в Азовське море на вітрильниках і матрацах

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Азовське море, Субота 30 квітня 2022 13:58
ФСБ заборонила вихід в Азовське море на вітрильниках і матрацах Фото: ФСБ Росії обмежила вихід в Азовське море (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Під приводом "антитерористичної операції" російська ФСБ обмежила можливість виходу пересічних громадян в Азовське море.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Маломірні судна не можуть вийти в Азовське море за рішенням прикордонного управління ФСБ у Краснодарському краї "через проведення антитерористичних заходів". Заборона почала діяти з 00:00 30 квітня.

Обмеження поширили на район північніше за паралель 45 градусів 40 мінут північної широти. Заборона зачіпає не лише прогулянкові та спортивні вітрильні судна, а навіть дошки для серфінгу, надувні плавзасоби та їхні аналоги.

Раніше на території Єйського та Щербіновського районів Краснодарського краю впродовж двох тижнів діяв "жовтий" рівень терористичної безпеки. Вони межують із Україною морем.

До слова, очільник російського МЗС Лавров придумав чергову ціль війни проти України.

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