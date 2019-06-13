ФСБ завершила следствие по делу Бекирова

В России завершили следствие по делу украинского политзаключенного Эдема Бекирова, которого обвиняют в "незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки". Об этом заявили адвокаты Алексей Ладин и Ислям Велиляев, сообщает "Крым.Реалии".

В ближайшее время защита начнет ознакомление с материалами дела, после чего его передадут в суд.

"Сегодня (12 июня - ред.) в окончательном варианте Бекирову выдвинули обвинения. Оно осталось без изменений, единственное - четко уточнили дату и время, когда именно, по версии следствия, он передал боеприпасы и взрывчатку. Ранее обвинение было расплывчатое, время и дата совершения преступления неустановленные", - рассказал Велиляев.

Отмечается, что старший следователь-криминалист следственного отдела УФСБ России по Крыму и Севастополю Иван Романец, "рассмотрев материалы дела, установил, что Бекиров совершил незаконное хранение боеприпасов группой лиц по предварительному сговору".

По словам адвоката Ладина, Бекиров не признал вину и полностью подтвердил свои показания, ранее данные во время следствия, а также уточнил время и даты, с кем и где находился.

Напомним, 6 июня "райсуд" Симферополя продлил на два месяца срок содержания в следственном изоляторе крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

Также адвокат украинского политзаключенного Эдема Бекирова рассказал, что состояние здоровья крымскотатарского активиста критически ухудшилось.