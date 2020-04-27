ФСБ задержала украинского пограничника возле аннексированного Крыма

Оперативники Службы Безопасности Украины задокументировали факт незаконного задержания младшего сержанта Госпогранслужбы Украины представителями Федеральной службы безопасности Российской Федерации на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации правоохранителей, представители российских спецслужб, используя насилие и пытки, пытались заставить украинца признаться в якобы преднамеренном пересечении админграницы с полуостровом.

После "выбивания" и видеофиксации признаний в якобы пересечении границы представители РФ доставили украинского военнослужащего до контрольного пункта "Каланчак". После этого СБУ провела проверку информации по обстоятельствам незаконного задержания пограничника и его контактов с ФСБ РФ.

Напомним, прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительный акт в отношении двух депутатов Севастопольского городского совета 6-го созыва по государственной измене.

Как сообщало РБК-Украина, контрразведка СБУ расследует более 100 уголовных производств, связанных с государственной изменой и шпионажем. При этом 40 человек уже получили судебные приговоры по статьям "госизмена" и "шпионаж".