ФСБ ищет "предателей" в Симферопольском СИЗО, - партизаны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мониторинговой группы "АТЕШ".

По данным партизан, после их публикации об этапировании политзаключенных из Крыма в Россию у оккупантов началась паника.

В Симферопольское СИЗО в срочном порядке прибыла проверка по "управлению федеральной службы исполнения наказаний Крыма" и сотрудники внутренней безопасности из ФСБ.

По данным "АТЕШ", был вычитан начальник СИЗО, личный состав опросили. Кроме того, к ним были применены угрозы. В повышенном тоне заявлялось, что "изменников обязательно найдут и они позавидуют мертвым. Закопают без суда и следствия".

Политзаключенные в Крыму

Россия продолжает нарушать права человека в оккупированном Крыму По данным на октябрь 2020 года, около 100 граждан Украины незаконно содержались на территории полуострова по политически мотивированным обвинениям.

По состоянию на март 2021 года это число выросло до 114 человек. В феврале 2023 года в Украине инициировали создание отдельного реестра узников Кремля.

Речь идет об украинцах, незаконно задержанных из-за политической или общественной деятельности.

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