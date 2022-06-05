ФСБ признает, что Россия проигрывает информационную войну, - СНБО
Россия признает, что начинает проигрывать информационную войну. Жители временно оккупированных территорий Украины не верят российской пропаганде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Для "правильного зомбирования" Федеральная служба безопасности РФ составила методичку, в которой указала главные призывы для пропагандистов. Они якобы должны показать преступность намерений украинских военных и отбелить российских оккупантов.
Среди главных правил российской пропаганды:
- использование образа "вежливых людей" в 2014 году (видео, фото со спасенными животными, фото с ветеранами, которые плачут от счастья воссоединения);
- видео солдат, которые несут людям мир (в виде новых учебников в школы, медицинского оборудования);
- кадры совместных действий российских и "правильных" украинских солдат против украинских "нацистов и бандеровцев";
- обращение украинских и российских ветеранов с просьбой остановить нацизм в Украине и не допустить его в России и в мире;
- вербовка людей, которые контактируют с большим количеством местных жителей - преподавателей, таксистов, работников сферы обслуживания и тому подобное.
Ранее мы сообщали, что глава Кремля Владимир Путин запретил освещать тему 100 дней войны против Украины российским государственным СМИ
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