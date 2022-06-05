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ФСБ признает, что Россия проигрывает информационную войну, - СНБО

Новина українською →
Украина, Воскресенье 05 июня 2022 16:24
ФСБ признает, что Россия проигрывает информационную войну, - СНБО Фото: Россия признает, что проигрывает информационную войну (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия признает, что начинает проигрывать информационную войну. Жители временно оккупированных территорий Украины не верят российской пропаганде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Для "правильного зомбирования" Федеральная служба безопасности РФ составила методичку, в которой указала главные призывы для пропагандистов. Они якобы должны показать преступность намерений украинских военных и отбелить российских оккупантов.

Среди главных правил российской пропаганды:

  • использование образа "вежливых людей" в 2014 году (видео, фото со спасенными животными, фото с ветеранами, которые плачут от счастья воссоединения);
  • видео солдат, которые несут людям мир (в виде новых учебников в школы, медицинского оборудования);
  • кадры совместных действий российских и "правильных" украинских солдат против украинских "нацистов и бандеровцев";
  • обращение украинских и российских ветеранов с просьбой остановить нацизм в Украине и не допустить его в России и в мире;
  • вербовка людей, которые контактируют с большим количеством местных жителей - преподавателей, таксистов, работников сферы обслуживания и тому подобное.

Ранее мы сообщали, что глава Кремля Владимир Путин запретил освещать тему 100 дней войны против Украины российским государственным СМИ

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