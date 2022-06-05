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ФСБ визнає, що Росія програє інформаційну війну, - РНБО

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Україна, Неділя 05 червня 2022 16:24
ФСБ визнає, що Росія програє інформаційну війну, - РНБО Фото: Росія визнає, що програє інформаційну війну (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія визнає, що починає програвати інформаційну війну. Жителі тимчасово окупованих територій України не вірять російській пропаганді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Для "правильного зомбування" Федеральна служба безпеки РФ склала методичку, в якій вказала головні заклики для пропагандистів. Вони нібито повинні показати злочинність намірів українських військових та вибілити російських окупантів.

Серед головних правил російської пропаганди:

  • використання образу "вежливых людей" 2014 року (відео, фото з врятованими тваринами, фото з ветеранами, які плачуть від щастя возз'єднання);
  • відео солдат, які несуть людям мир (у вигляді нових підручників в школи, медичного обладнання);
  • кадри спільних дій російських і "правильних" українських солдатів проти українських "нацистів і бандерівців";
  • звернення українських і російських ветеранів з проханням зупинити нацизм в Україні і не допустити його в Росії та в світі;
  • вербування людей, які контактують з великою кількістю місцевих жителів - викладачів, таксистів, працівників сфери обслуговування тощо.

Раніше ми повідомляли, що глава Кремля Володимир Путін заборонив висвітлювати тему 100 днів війни проти України російським державним ЗМІ

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