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ФСБ подозревает Джелялова в диверсии на газопроводе в Крыму: стали известны подробности

Автор: Инна Собора

В российском ФСБ рассказали, в чем обвиняют заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялов. Вместе с ним по этому делу задержали еще двух крымских татар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Так, 23 августа в районе населенного пункта Перевальное в Крыму произошел подрыв участка газопровода.

Суть обвинения

В посредничестве для осуществления диверсии обвиняют Джелялова, а в исполнении - Асана и Азиза Ахтемовых. Диверсию якобы организовало территориальное подразделение Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Херсоне при участии Меджлиса.

"Организаторами диверсии являются Риза Ягьяев-Велиулаев, агент Главного управления разведки Украины, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы - сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы "Таврия" Виктор Зелинский", - отметили в ФСБ.

По данным российской спецслужбы, "эта диверсия была санкционирована начальником ГУР Украины Кириллом Будановым - участником неудачной акции в 2016 году, в ходе которой им был убит сотрудник ФСБ России".

Также ФСБ утверждает, что разведка Украины обещала исполнителям диверсии около 2 тысяч долларов.

"По указанию одного из руководителей запрещенного "Меджлиса" в июне исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники Главного управления разведки Украины обучили их взрывному делу", - утверждают в ФСБ.

Напомним, замглавы Меджлиса и еще четырех крымских татар оккупационные власти в Крыму задержали 3-4 сентября. Им грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.

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