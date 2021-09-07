ФСБ подозревает Джелялова в диверсии на газопроводе в Крыму: стали известны подробности

Так, 23 августа в районе населенного пункта Перевальное в Крыму произошел подрыв участка газопровода.

Суть обвинения

В посредничестве для осуществления диверсии обвиняют Джелялова, а в исполнении - Асана и Азиза Ахтемовых. Диверсию якобы организовало территориальное подразделение Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Херсоне при участии Меджлиса.

"Организаторами диверсии являются Риза Ягьяев-Велиулаев, агент Главного управления разведки Украины, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы - сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы "Таврия" Виктор Зелинский", - отметили в ФСБ.

По данным российской спецслужбы, "эта диверсия была санкционирована начальником ГУР Украины Кириллом Будановым - участником неудачной акции в 2016 году, в ходе которой им был убит сотрудник ФСБ России".

Также ФСБ утверждает, что разведка Украины обещала исполнителям диверсии около 2 тысяч долларов.

"По указанию одного из руководителей запрещенного "Меджлиса" в июне исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники Главного управления разведки Украины обучили их взрывному делу", - утверждают в ФСБ.