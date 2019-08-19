ФСБ назвала число украинских студентов в России

Пограничная служба Федеральной службы безопасности России сообщила, что из Украины на учебу прибыли 13,7 тысяч студентов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные российских СМИ.

Отмечается, что всего за первые два квартала 2019 года в страну въехало 181,5 тыс. студентов. Страны, откуда приехало больше всего учащихся: Казахстан, Китай и Узбекистан - 59,3 тыс., 21,2 тыс. и 14 тыс. соответственно. На четвертом месте - Украина, оттуда прибыли 13,7 тыс. студентов.

Так, российское ведомство с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы. Прежде таких подсчетов не было, но в ноябре 2018 года Росстат обновил приказ, утверждающий статистический инструментарий для наблюдения ФСБ за иностранными гражданами.

Напомним, количество заявлений на получение российского гражданства от жителей ОРДЛО составляет свыше 60 тысяч.

Как писало РБК-Украина ранее, 2 августа президент Российской Федерации Владимир Путин упростил порядок получения вида на жительство для украинцев.

Кроме того, еще раньше глава РФ подписал указ, который позволяет получить российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые раньше жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины. Это решение осудили США и ЕС.