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ФСБ намагається вербувати українських біженців в Естонії, - поліція

Фото: біженців в Естонії намагається завербувати Росія (facebook com IOMEstonia)
Автор: Наталія Юрченко

Російські спецслужби намагаються завербувати українців, які прибувають в Естонію, втікаючи від війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Видання, посилаючись на щорічний звіт естонської поліції безпеки, зазначає, що з кінця лютого 2022 року до грудня в Естонію прибуло понад 45 тисяч українських біженців.

З бесід з українцями правоохоронці зробили висновок, що ФСБ намагається активно вербувати людей на окупованих територіях. Також це стосується й біженців, які перетинають кордон Естонії та Росії.

"Від фільтраційних таборів до допитів на прикордонних пунктах, українці перебувають під підвищеною увагою, і серед них виявляють ворожих і небезпечних для Росії осіб. Їх допитують, обшукують їхнє майно, переглядають їхні засоби зв'язку, інколи застосовують погрози та насильство", - зазначає поліція.

У поліції безпеки додають, що ФСБ намагається вербувати не лише українців, але й естонців та інших людей, які наразі мешкають в Естонії.

"Наприклад, ФСБ почала систематично опитувати людей, які регулярно відвідують Росію по роботі. Під час перетину кордону їх запитують про ставлення до Росії та проведеної проти України "спеціальної військової операції", а також про ймовірні переслідування росіян в Естонії", - наголошують правоохоронці.

При цьому розмови агенти ФСБ знімають на камери, це роблять відкрито і приховано. В Естонії припускають, що, ймовірно, скоро росіяни посилять такі заходи на тлі війни.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Росія почала вербувати на війну проти України палестинських біженців у Лівані.

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