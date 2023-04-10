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ФСБ не може закупити безпілотники Supercam для диверсій в Донецьку через вплив санкцій

Фото: ФСБ не може закупити безпілотники Supercam для диверсій в Донецьку (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Центр спеціального призначення ФСБ РФ планував придбати безпілотники Supercam для диверсій в окупованому Донецьку, проте їх не можуть виготовити через брак комплектуючих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"В окупованому Донецьку співробітники центру спеціального призначення ФСБ РФ мають намір в поточному місяці закупити три БПЛА Supercam для використання їх в рамках диверсійної роботи", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що ці диверсії планують і на території України, проте безпілотники не можуть виготовити через брак комплектуючих.

Виробник даного типу безпілотного апарату є компанія "Безпілотні системи", що дислокується в Іжевську. Попри той факт, що ФСБ є найбільш оснащеною та фінансово забезпеченою структурою в РФ, противник не може провести базову підготовку з експлуатації даних дронів. Виробництво затримується через поставки термографічних та HD-камер, які не виготовляються на території Росії.

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Джо Байден продовжив на один рік дію режиму низки санкцій, запроваджених через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Європейський Союз та Сполучені Штати протистоятимуть будь-яким спробам дестабілізувати глобальні енергетичні ринки та обійти санкції.

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