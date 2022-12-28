ФРУ закликала ВР внести зміни до законопроекту про промислові викиди

Як відомо, на цьому тижні комітет Верховної ради з питань екологічної політики та природокористування буде розглядати чергову редакцію законопроекту, який імплементує положення Директиви 2010/75/ЄС Європарламенту про промислові викиди у національне законодавство. Він, серед іншого, передбачає суттєве посилення вимог до промисловості, яка наразі переживає важкі часи.

У Федерації закликали депутатів врахувати під час розгляду цього законопроекту пропозиції роботодавців, а також окремі положення європейського законодавства.

"В Україні повинні діяти принципові підходи до імплементації європейського законодавства у сфері промислового забруднення та охорони довкілля. Ці принципи повинні враховувати: технологічний рівень розвитку вітчизняної промисловості, та можливості і економічну доцільність для компаній інвестувати у проекти екологічної модернізації - враховуючи, що зараз необхідно відновлювати виробництво, зберігати конкурентоспроможність на ринках та робочі місця, в умовах збройної агресії рф проти України", - наголосили у ФРУ.

Також, на переконання підприємств-членів федерації, народним депутатам слід враховувати вплив запровадження нових технологій на зайнятість в окремих галузях, усталену європейську практику залучення бізнесу до розробки найкращих доступних технологій і методів управління (НДТМ), а також запроваджувати заходи державної підтримки підприємств для реалізації проектів екологічної модернізації.

"Ми закликаємо збільшити до 20 років максимально можливий строк виведення з експлуатації установок, для яких на момент набуття чинності законом він складає 10 років, з можливістю внесення змін до інтегрального довкільного дозволу в межах такого строку. Також необхідно чітко визначити у законодавчому полі положення, які встановлюють вимоги до установок під час видачі інтегрального довкільного дозволу, у разі відсутності затверджених найкращих доступних технологій та методів управління, та встановити для оператора конкретні обґрунтовані строки виконання вимоги дозвільного органу щодо необхідності оновлення умов інтегрованого довкільного дозволу, для кожної з підстав здійснення такого оновлення", - підкреслили у ФРУ.

Нагадаємо, раніше у Європейській бізнес асоціації заявили, що запровадження обов’язкових автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин, яке передбачене проектом постанови Міністерства з захисту довкілля, слід відтермінувати на післявоєнний час.

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