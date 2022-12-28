ФРУ призвала ВР внести изменения в законопроект о промышленных выбросах

Как известно, на этой неделе комитет Верховной рады по вопросам экологической политики и природопользования будет рассматривать очередную редакцию законопроекта, имплементирующего положения Директивы 2010/75/ЕС Европарламента о промышленных выбросах в национальное законодательство. Он, среди прочего, предполагает существенное ужесточение требований к промышленности, которая сейчас переживает тяжелые времена.

В Федерации призвали депутатов учесть при рассмотрении этого законопроекта предложения работодателей, а также отдельные положения европейского законодательства.

"В Украине должны действовать принципиальные подходы к имплементации европейского законодательства в сфере промышленного загрязнения и охраны окружающей среды. Эти принципы должны учитывать: технологический уровень развития отечественной промышленности и возможности и экономическую целесообразность для компаний инвестировать в проекты экологической модернизации - учитывая, что сейчас необходимо возобновлять производство , сохранять конкурентоспособность на рынках и рабочие места, в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины", - подчеркнули в ФРУ.

Также, по убеждению предприятий-членов федерации, народным депутатам следует учитывать влияние внедрения новых технологий на занятость в отдельных отраслях, установившуюся европейскую практику привлечения бизнеса к разработке лучших доступных технологий и методов управления (НИТМ), а также вводить меры государственной поддержки предприятий для реализации проектов экологической модернизации

"Мы призываем увеличить до 20 лет максимально возможный срок вывода из эксплуатации установок, для которых на момент вступления закона в силу он составляет 10 лет, с возможностью внесения изменений в интегральное окружающее разрешение в пределах такого срока. Также необходимо четко определить в законодательном поле положения, которые устанавливают требования к установкам при выдаче интегрального разрешения, в случае отсутствия утвержденных лучших доступных технологий и методов управления, и установить для оператора конкретные обоснованные сроки выполнения требования разрешительного органа относительно необходимости обновления условий интегрированного разрешения, для каждого из оснований осуществления такого обновления", - подчеркнули в ФРУ.

Напомним, ранее в Европейской бизнес ассоциации заявили, что введение обязательных автоматизированных систем контроля выбросов загрязняющих веществ, предусмотренное проектом постановления Министерства по защите окружающей среды, следует отсрочить на послевоенное время.

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