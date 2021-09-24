ФРУ призвала "Укрэнерго" снизить тариф на передачу электроэнергии

Сейчас в компании ЗАО "НЭК Укрэнерго" есть все основания для того, чтобы снизить тариф на передачу электроэнергии - для этого необходимо пересчитать доходы и расходы компании с учетом реальных прогнозов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на открытое письмо к главе "НЭК Укрэнерго" Владимира Кудрицкого от Федерации работодателей Украины (ФРУ).

Как сказано в письме, "Укрэнерго" выступило с предложением повысить тариф на услуги передачи электроэнергии на 2022 до 458,83 грн/МВт*ч, что на 56% выше действующего уровня. Но рост вызван исключительно необоснованным ростом отдельных составляющих.

"В этот тариф закладывают обслуживание евробондов "Укрэнерго" в размере 1,7 млрд грн. Однако выпуск облигаций "Укрэнерго" является недопустимым, ведь грозит дефолтом украинской энергетике. Кроме того, пока не существует согласованного решения об эмиссии облигаций. А наработки такого решения, получение всех необходимых разрешений и фактическое начало эмиссии в течение 2022 является маловероятным", - отметили в федерации.

Там также указали на неправомерность попытки "Укрэнерго" за счет повышения тарифа на передачу покрыть кредиты, привлеченные для покрытия расходов по "зеленому" тарифу.

"В структуру тарифа на передачу электроэнергии на 2022 год не могут включаться расходы, возникшие вследствие недостатка государственного финансирования. Следовательно, выплата этих кредитов является обязанностью правительства и не должна перекладываться на украинскую промышленность", - подчеркивают в ФРУ.

Кроме того, расходы на финансирование "зеленого" тарифа, указанные при расчетах, завышены на 56%, до 43,7 млрд гривен, сказано в письме

"Согласно прогнозам, объем генерации ВИЭ в 2022 году составит 14,5 ТВт/ч, что на 23% больше планового показателя за 2021 год. Следовательно, расходы "НЭК Укрэнерго" на выплаты генерации составят 35,3 млрд грн. Учитывая, что Кабмин должен профинансировать не менее 20% стоимости генерации из госбюджета, "НЭК Укрэнерго" в тариф следует включить только 28,3 млрд грн ", - посчитали в Федерации.

Учитывая вышесказанное, Федерация призвала "НЭК Укрэнерго" перечислить объем финансовых затрат без учета евробондов, эмиссия которых грозит дефолтом энергетике, зато - инициировать выпуск "зеленых" еврооблигаций от Кабмина для финансирования "зеленой" энергетики.

"Также необходимо инициировать внесение изменений в Госбюджет на 2022 год, где предусмотреть не менее 11 млрд грн для финансирования стоимости генерации по "зеленому" тарифу, и перечислить объем ПСО по "зеленому" тарифу с учетом реальных показателей ВИЭ. Все это позволит с 1 января 2022 года установить тариф на передачу электроэнергии для всех групп потребителей на уровне 289,18 грн/МВт*ч", - резюмировали в ФРУ.