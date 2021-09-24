ФРУ закликала "Укренерго" знизити тариф на передачу електроенергії

Наразі у компанії ПрАТ "НЕК Укренерго" є всі підстави для того, аби знизити тариф на передачу електроенергії - для цього необхідно перерахувати доходи і витрати компанії з урахуванням реальних прогнозів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відкритий лист до голови "НЕК Укренерго" Володимира Кудрицького від Федерації роботодавців України (ФРУ).

Як сказано у листі, "Укренерго" виступило з пропозицією підвищити тариф на послуги передачі електроенергії на 2022 рік до 458,83 грн/МВт*год, що на 56% вище діючого рівня. Але зростання викликане виключно необгрунтованим зростанням окремих складових.

"У цей тариф закладають обслуговування євробондів Укренерго у розмірі 1,7 млрд грн. Проте випуск облігацій "Укренерго" є недопустимим, адже загрожує дефолтом українській енергетиці. Крім того, наразі не існує узгодженого рішення щодо емісії облігацій. А напрацювання такого рішення, отримання всіх необхідних дозволів та фактичний початок емісії протягом 2022 року є малоімовірним", - наголосили у федерації.

Там також вказали на неправомірність спроби «Укренерго» за рахунок підвищення тарифу на передачу покрити кредити, залучені для покриття витрат по "зеленому" тарифу.

"До структури тарифу на передачу електроенергії на 2022 рік не можуть включатись витрати, які виникли внаслідок нестачі державного фінансування. А отже, виплата цих кредитів є обов’язком уряду і не має перекладатися на українську промисловість", - підкреслюють у ФРУ.

Крім того, витрати на фінансування «зеленого» тарифу, вказані при розрахунках, завищені на 56%, до 43,7 млрд грн, сказано у листі.

"Згідно з прогнозами, обсяг генерації ВДЕ у 2022 році складе 14,5 ТВт/год, що на 23% більше планового показника за 2021 рік. А отже, витрати "НЕК Укренерго" на виплати генерації складуть 35,3 млрд грн. Враховуючи, що Кабмін має профінансувати не менш ніж 20% вартості генерації із держбюджету, «НЕК Укренерго» до тарифу слід включити лише 28,3 млрд грн", - порахували у Федерації.

Враховуючи вищезазначене, Федерація закликала "НЕК Укренерго" перерахувати обсяг фінансових витрат без урахування євробондів, емісія яких загрожує дефолтом енергетиці, натомість - ініціювати випуск «зелених» єврооблігацій від Кабміну для фінансування "зеленої" енергетики.

"Також необхідно ініціювати внесення змін до Держбюджету на 2022 рік, де передбачити щонайменше 11 млрд грн для фінансування вартості генерації за «зеленим» тарифом, і перерахувати обсяг ПСО по "зеленому" тарифу з урахуванням реальних показників ВДЕ. Все це дасть змогу з 1 січня 2022 року встановити тариф на передачу електроенергії для всіх груп споживачів на рівні 289,18 грн/Мвт*год", - резюмували у ФРУ.