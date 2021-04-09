ФРУ призвала премьера направить эконалог на модернизацию промпредприятий

Как сказано в письме, предложение Министерства энергетики стимулировать развитие возобновляемой энергетики путем увеличения налога на выбросы СО2 вызывает обоснованную обеспокоенность украинского бизнеса, ведь нанесет промышленности непоправимый вред.

Федерация подчеркивает: государство должно взять на себя выполнение своих обязательств перед "зелеными" инвесторами, а не перекладывать ответственность на промышленность. Дефицит в расчетах должен быть профинансирован за путем выпуска зеленых евробондов в ЕС под минимальные проценты, ведь без системной помощи ЕС Украина не сможет достичь целей по сокращению выбросов СО2.

"Налог на СО2 необходимо направить на модернизацию украинских предприятий. Главным образом - за счет предоставления возможности этим предприятиям использовать большую часть этого налога на инвестиционные проекты по энергоэффективности, что позволит сохранить украинскую промышленность и рабочие места в долгосрочной перспективе", - подчеркивают в ФРУ.

В Федерации напоминают: сейчас налоги за выбросы СО2 зачисляются в общий фонд госбюджета и расходуются на любые цели. В то же время Украина собирается взять на себя обязательство к 2030 году сократить выбросы парниковых газов до 35% от уровня 1990 года. На это, по оценкам экспертов, стране нужно 379 млрд евро, в том числе для промышленности - до 37 млрд евро.

Понятно, что в нынешней экономической ситуации в промышленности нет таких источников для инвестиций: в 2020 году ВВП Украины упал на 4%, а убытки промышленных предприятий составили более 45 миллиардов гривен.

"Чтобы выполнить обязательства по сокращению выбросов и сохранить украинскую промышленность, необходимо проводить эффективную государственную политику, которая будет учитывать интересы всех отраслей экономики, предусматривать привлечение инвестиций в украинскую промышленность и государственную помощь украинским предприятиям", - подчеркивают в ФРУ.