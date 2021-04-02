ФРУ: экологические законопроекты могут уничтожить целые отрасли промышленности в Украине

По заключению экспертов ФРУ, принятие законопроекта о промышленных выбросах (№4167) в текущей редакции создаст угрозу промышленному потенциалу страны и повлечет за собой прекращение деятельности предприятий и целых отраслей экономики.

В частности, они акцентировали внимание на следующих недостатках законопроекта, как: критическая недостаточность сроков перехода на наилучшие доступные технологии и методы управления (НДТМ); механизм определения НДТМ не учитывает реального состояния украинской промышленности и предусматривает прямую имплементацию европейских норм; отсутствие какой-либо поддержки государства для внедрения НДТМ (фискальные стимулы, доступ к долгосрочному кредитованию и т.д.)

"Безусловно, никто не отрицает необходимость бережного использования природных ресурсов и необходимости интеграционных процессов, но такой цели следует достигать через взвешенные и обдуманные шаги, а не путем уничтожения промышленности нашего государства", - отметили в ФРУ.

Кроме того, в организации обратили внимание, что законопроектом об экологическом контроле (№3091) предлагается увеличить полномочия экоинспекторов, что может привести к массовым злоупотреблениям и повышению давления на бизнес.

"В частности, проект предусматривает потенциальную возможность проведения внеплановых проверок в выходные, нерабочие, праздничные дни и/или в ночное время - в случае, если предприятие осуществляет хозяйственную деятельность с нарушением правил внутреннего трудового распорядка. Но никакого порядка установления такого нарушения в проекте нет. Соответственно, инспекторы органов экологического контроля будут иметь полномочия самостоятельно делать такие выводы, что может привести к злоупотреблениям в сфере проверок", - отметили в ФРУ.

Федерация призывает доработать экологические законопроекты, несмотря на угрозы, которые они несут для производства и экономики.