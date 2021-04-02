ФРУ: екологічні законопроекти можуть знищити цілі галузі промисловості в Україні

За висновком експертів ФРУ, ухвалення законопроєкту про промислові викиди (№4167) у поточній редакції створить загрозу промисловому потенціалу країни і спричинить припинення діяльності підприємств та цілих галузей економіки.

Зокрема, вони наголосили на таких недоліках законопроєкту, як: критична недостатність строків переходу на найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ); механізм визначення НДТМ не враховує реального стану української промисловості і передбачає пряму імплементацію європейських норм; відсутність будь-якої підтримки держави для запровадження НДТМ (фіскальні стимули, доступ до довгострокового кредитування тощо).

"Безумовно, ніхто не заперечує необхідність дбайливого використання природних ресурсів та необхідності євроінтеграційних процесів, але такої мети слід досягати через виважені та обдумані кроки, а не шляхом знищення промисловості нашої держави", - наголосили в ФРУ.

Окрім того, у ФРУ звернули увагу, що законопроектом про екологічний контроль (№3091) пропонується збільшити повноваження екоінспекторів, що може призвести до масових зловживань та підвищення тиску на бізнес.

"Зокрема, проект передбачає потенційну можливість проведення позапланових перевірок у вихідні, неробочі, святкові дні та/або у нічний час – у разі, якщо підприємство здійснює господарську діяльність із порушенням правил внутрішнього трудового розпорядку. Але ніякого порядку встановлення такого порушення у проєкті немає. Відповідно, інспектори органів екологічного контролю матимуть повноваження самостійно робити такі висновки, що може призвести до зловживань у сфері перевірок", - зазначили у ФРУ.

Федерація закликає доопрацювати екологічні законопроєкти, зважаючи на загрози, які вони несуть для виробництва та економіки.