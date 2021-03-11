ФРТУ призывает ВСК по УЗ оценить деятельность правления и набсовета за 2017-2020

"ФРТУ поддерживает решение Верховной рады о создании Временной следственной комиссии по вопросам проверки и оценки состояния акционерного общества "Украинская железная дорога", расследовании фактов возможного бездействия и нарушения законодательства, которые привели к значительному ухудшению технического состояния предприятия и основных производственных показателей", - сказано в сообщении.

Федерация указывает, что в последние годы в деятельности УЗ наблюдалось много негативных тенденций. Так, в 2019 году в сравнении с 2016 железнодорожные перевозки упали на 10% (до 312,9 млн тонн), тогда как автомобильные в этот же период выросли на 54%. Средний оборот грузового подвижного состава для полувагонов в 2016 году составил 7,58 суток, а в 2018 уже 8,97 суток - ухудшение на 18%.

"Одной из основных причин этого операционного упадка является хроническая неспособность "Укрзализныци" выполнить собственную инвестиционную программу. В 2016-2018 годах выполнение инвестиционной программы УЗ не превышало 67%, а в 2019 году вообще снизилось до 50% (9 млрд грн при утвержденном плане в 18 млрд грн)", - указывает ФРТУ.

Постоянное невыполнение инвестиционной программы также привело к деградации инфраструктуры: сейчас более трети железнодорожных путей требует ремонта.

"Прогрессирующая неэффективность работы АО "Укрзализныця" в свою очередь негативно влияла на украинские предприятия и экономику. Предыдущее руководство УЗ на это не обращало внимания, и уделяло главное внимание повышению железнодорожных тарифов разнообразными средствами.

"Однако, рост тарифов (в 2,1 раза за период 2014-2019 г.) приводил к потере грузов и доходов. Постоянные повышения тарифов без операционных улучшений и сдвигов в качестве сервиса подорвали доверие общества к АО "Укрзализныця" и приводили к политической напряженности", - отмечают в ФРТУ.

Вместе с тем в организации убеждены, что сейчас компанией фактически управляют наблюдательный совет и правление. Причем большинство нынешнего состава набсовета, включая председателя, находятся на должностях уже почти 3 года.

"В то же время, нынешний председатель правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак работает в компании чуть больше полугода, с 26 августа 2020 года. И именно в последние несколько месяцев в работе УЗ наблюдаются определенные изменения к лучшему. Средний оборот грузового полувагона уменьшился с 9,91 суток в декабре 2019 до 6,7 суток в декабре 2020 - это улучшение более чем на 33%", - подчеркивают в ФРТУ.

Они также отмечают, что при текущем правлении УЗ начала закупку электроэнергии напрямую у производителя электроэнергии "Энергоатома", что даст возможность экономить около 4 млрд грн ежегодно.

По убеждению федерации, временной следственной комиссии Верховной рады необходимо провести комплексную и детальную оценку деятельности всего правления и наблюдательного совета АО "Укрзализныця" и каждого из их отдельных членов за весь период 2017-2020 годов.