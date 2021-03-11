ФРТУ закликає ТСК по УЗ оцінити діяльність правління та наглядової ради за 2017-2020

"ФРТУ підтримує рішення Верховної ради про утворення Тимчасової слідчої комісії з питань перевірки та оцінки стану акціонерного товариства "Українська залізниця", розслідування фактів можливої бездіяльності та порушення законодавства, що призвели до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників", - сказано у повідомленні.

Федерація вказує, що останніми роками в діяльності УЗ спостерігалося багато негативних тенденцій. Так, у 2019 році у порівнянні з 2016 залізничні перевезення впали на 10% (до 312,9 млн тон), тоді як автомобільні в цей же період зросли на 54%. Середній обіг вантажного рухомого складу для напіввагону у 2016 році склав 7,58 діб, а у 2018 вже 8,97 діб - погіршення на 18%.

"Однією з основних причин цього операційного занепаду є хронічна неспроможність "Укрзалізниці" виконати власну інвестиційну програму. У 2016-2018 роках виконання інвестиційної програми УЗ не перевищувало 67%, а у 2019 році взагалі знизилось до 50% (9 млрд грн при затвердженому плані в 18 млрд грн)", - вказує ФРТУ.

Постійне невиконання інвестиційної програми також призвело до деградації інфраструктури: зараз понад третина залізничних колій потребує ремонту. показників залізниці, переконані в федерації.

"Прогресуюча неефективність роботи АТ "Укрзалізниця" своєю чергою негативно впливала на українські підприємства та економіку. Попереднє керівництво УЗ на це не зважало, і приділяло головну увагу підвищенню залізничних тарифів різноманітними засобами.

"Однак, зростання тарифів (у 2,1 раза за період 2014-2019 р.) призводило до втрати вантажів і доходів. Постійні підвищення тарифів без операційних покращень та зрушень в якості сервісу підірвали довіру суспільства до АТ "Укрзалізниця" та призводили до політичної напруги", - наголошують у ФРТУ.

Водночас в організації переконані, що зараз компанією фактично керують наглядова рада та правління. Причому більшість теперішнього складу наглядової ради, включаючи голову, перебувають на посадах вже майже 3 роки.

"Водночас, нинішній голова правління АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак працює в компанії трохи більше півроку, з 26 серпня 2020 року. І саме в останні кілька місяців у роботі УЗ спостерігаються певні зміни на краще. Середній обіг вантажного напіввагону зменшився з 9,91 діб у грудні 2019 до 6,7 діб у грудні 2020 - це покращення на понад 33%", - підкреслюють у ФРТУ.

Вони також зазначають, що при поточному правлінні УЗ почала закупівлю електроенергії напряму у виробника електроенергії "Енергоатома", що дасть змогу економити близько 4 млрд грн щорічно.

На переконання федерації, тимчасовій слідчій комісії Верховної ради необхідно провести комплексну та детальну оцінку діяльності всього правління та всієї наглядової ради АТ "Укрзалізниця" та кожного з їх окремих членів за весь період 2017-2020 років.