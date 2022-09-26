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ФРС знову застає глобальні ринки зненацька, а українські стривожені ескалацією РФ

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Понеділок 26 вересня 2022 13:55
ФРС знову застає глобальні ринки зненацька, а українські стривожені ескалацією РФ Долар продовжує дорожчати (Фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
Олександр Мартиненко
Олександр Мартиненко
голова департаменту корпоративного аналізу групи ICU

Тижневий огляд фінансових ринків у колонці голови департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександра Мартиненка для РБК-Україна.

Минулого тижня по всьому світу прокотилася хвиля підвищень ключових процентних ставок центральними банками – від США до Великобританії і Скандинавії, і далі аж до В’єтнаму та Індонезії. Всі ці підвищення здебільшого були вже очікуваними з боку ринків.

У світі вирує рекордна за багато років інфляція, що змушує центральні банки у терміновому порядку скорочувати доступ до грошової ліквідності. Не здивувала інвесторів і ФРС своїм рішенням підняти ставки на 75 базисних пунктів – такий крок вже був достатній час врахований у ринкових котируваннях.

Що потрясло ринки, так це опубліковане нове зведення економічних прогнозів американського центробанку. Потрясло настільки, що у порівнянні з ним оголошення мобілізації і нові ядерні погрози РФ виглядали для світової спільноти інвесторів прикрою дрібницею. У цьому зведенні ФРС переглянула прогнози своїх ставок на кінець року угору аж на один відсотковий пункт до 4,25-4,50% і значно погіршила прогнози ВВП і рівня безробіття.

Більше того, центробанк вже не бачить зменшення ставок раніше 2024 року. Голова ФРС Джером Пауелл знову заявив, що жорсткий курс регулятора у боротьбі проти інфляції не зупинить навіть сповільнення росту американської економіки до нуля.

І виявилося, що навіть зазвичай найбільш обережні учасники ринку, які інвестують в казначейські облігації США, знову недооцінили жорстку позицію ФРС і загрози рецесії. Дохідності десятирічних облігацій стрибнули за минулий тиждень до найвищої позначки з 2011 року – 3,68%. Ще стрімкіше злетіли дохідності дворічних паперів – до 4,20%, що традиційно вважається ознакою наближення рецесії.

Цей зліт дохідностей вкотре вдарив по котируванням золота, і колись улюблений багатьма інвесторами "безпечний" актив зкотився у вартості до 1640 доларів за унцію – найнижчої позначки з квітня 2020 року. Звичайно ж розпродажі не оминули і ринки акцій: S&P 500 рухнув за тиждень на 4,6%, і в цілому провідні індекси акцій впритул підібралися до цьогорічних мінімумів у червні або навіть пробили їх.

Капітали втікали і з сировинних ринків: найхутчіше з лідера за торговими обсягами на фінансових ринках – нафти, ціни на марку Brent впали за тиждень на 6% – до 86 доларів за барель.

Чи є вже така потужна ринкова корекція достатньою? Необов’язково. Після років сприяння щедрому припливу грошового ресурсу на фінансові ринки, центральні банки змушені посилювати жорстке монетарне регулювання рекордними темпами.

У таких умовах ринкам надзвичайно важко врахувати весь масштаб негативних наслідків, а це передвіщає нові спалахи волатильності. Положення ринків акцій – одне із вразливіших, адже вищі ставки і вищі загрози рецесії ще мають призвести до зниження прогнозів корпоративних прибутків у найближчому майбутньому.

Якщо російська ескалація пройшла для глобальних ринків слабо поміченою, на ринку українського боргу збентеження інвесторів було набагато відчутнішим. Ринок ОВДП й так залишався малоактивним, втім, обсяг торгів на вторинному ринку ще більше знизилися.

Вартість же українських єврооблігацій знизилася на 1-3 центи – до 20-29 центів на долар. Також втрачала позиції гривня: за минулий тиждень її курс в касах 10 банків, що є найбільшими емітентами платіжних карток, послабився з 39,4-40,4 гривень/долар до 40,6-41,6. Валютний ринок, як і раніше, потребує більше готівкового долару і більше позитивних геополітичних новин.

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