ФРС США підвищила ставку на чверть процентного пункту, до найвищого з 2007 року

Федеральна резервна система (ФРС) США на засіданні в середу, 22 березня, одноголосним рішенням підвищила базову ставку на чверть процентного пункту до 4,75-5% річних.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву FOMC після засідання.
Таке підвищення процентної ставки стало восьмим за рік, і за такий період ФРС підняла ставку на 4,5 процентні пункти. Поряд із нинішнім підвищенням у Федеральному комітеті зазначили, що майбутнє підвищення не гарантовано і багато в чому залежатиме від даних, що надходять.
Так, Комітет уважно стежитиме за інформацією, що надходить, і "оцінюватиме наслідки для грошово-кредитної політики".
"Комітет очікує, що деяке додаткове посилення політики може бути доцільним для досягнення достатньої обмежувальної позиції грошово-кредитної політики, щоб згодом повернути інфляцію до 2 відсотків", - йдеться у заяві.
Рішення про підвищення збіглося з очікуваннями більшості аналітиків.
"Зниження інфляції, ймовірно, вимагатиме періоду зростання нижче за тренд і деякого пом'якшення умов на ринку праці. Відновлення цінової стабільності важливо, щоб підготувати ґрунт для досягнення максимальної зайнятості та стабільних цін у довгостроковій перспективі", - вказується в публікації.
У Комітеті також згадали недавнє банкрутство низки великих банків, при цьому наголосили, що загалом американська банківська система є "надійною та стійкою".
Нагадаємо, що до цього ставка на такому високому рівні була 2007 року.
Раніше повідомлялося, що Мінфін США готовий до додаткових заходів для подолання банківської кризи.
Нагадаємо, акції банків різко знизилися минулого тижня після того, як крах банку Silicon Valley викликав побоювання нової фінансової кризи.
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