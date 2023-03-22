ФРС США підвищила ставку на чверть процентного пункту, до найвищого з 2007 року

Таке підвищення процентної ставки стало восьмим за рік, і за такий період ФРС підняла ставку на 4,5 процентні пункти. Поряд із нинішнім підвищенням у Федеральному комітеті зазначили, що майбутнє підвищення не гарантовано і багато в чому залежатиме від даних, що надходять.

Так, Комітет уважно стежитиме за інформацією, що надходить, і "оцінюватиме наслідки для грошово-кредитної політики".

"Комітет очікує, що деяке додаткове посилення політики може бути доцільним для досягнення достатньої обмежувальної позиції грошово-кредитної політики, щоб згодом повернути інфляцію до 2 відсотків", - йдеться у заяві.

Рішення про підвищення збіглося з очікуваннями більшості аналітиків.

"Зниження інфляції, ймовірно, вимагатиме періоду зростання нижче за тренд і деякого пом'якшення умов на ринку праці. Відновлення цінової стабільності важливо, щоб підготувати ґрунт для досягнення максимальної зайнятості та стабільних цін у довгостроковій перспективі", - вказується в публікації.

У Комітеті також згадали недавнє банкрутство низки великих банків, при цьому наголосили, що загалом американська банківська система є "надійною та стійкою".

Нагадаємо, що до цього ставка на такому високому рівні була 2007 року.