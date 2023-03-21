Мінфін США готовий до додаткових заходів для подолання банківської кризи

Банківська система США стабілізується після рішучих дій регулюючих органів, але можуть знадобитися подальші кроки захисту банківських вкладників, якщо дрібніші установи зіткнуться з вилученням депозитів.

Про це заявила банкірам міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У підготовленому виступі на конференції Американської асоціації банкірів Єллен зазначила, що кроки уряду, вжиті останніми днями для захисту незастрахованих депозитів у двох збанкрутілих банках та створення нових механізмів ліквідності Федеральної резервної системи, продемонстрували "рішучу відданість вжиттю необхідних заходів для забезпечення того, щоб вкладники" заощадження та банківська система залишаються у безпеці".

Єллен, виступаючи більш ніж через тиждень після того, як Федеральна корпорація зі страхування депозитів (FDIC) закрила збанкрутілий банк Silicon Valley Bank і банк Signature Bank, заявить, що рішучі та рішучі дії зміцнили громадську довіру до банківської системи США та захистили американську економіку.

"Кроки, які ми зробили, не були спрямовані на допомогу конкретним банкам або класам банків. Наше втручання було необхідне для захисту ширшої банківської системи США, - сказала Єллен. - І аналогічні дії можуть бути виправдані, якщо дрібніші установи постраждають від вилучення депозитів, що створює ризик зараження.

Вона сказала, що, на її думку, дії FDIC, Федеральної резервної системи та Міністерства фінансів знизили ризик подальших банкрутств банків, які б зазнали збитків Фонду страхування вкладів.

Виступ Єллен не містить подробиць про те, які подальші дії можуть бути виправдані.

Деякі банківські групи закликали до тимчасових універсальних гарантій щодо всіх банківських депозитів у США, що потребує схвалення Конгресом у прискореному порядку. Проте консервативна Республіканська палата виступає проти розширення гарантій за депозитами понад поточну межу FDIC у розмірі 250 тисяч доларів на одного вкладника, що є серйозною перешкодою для швидких дій, спрямованих на стримування глибшої кризи.

Гарантії по незастрахованих депозитах у конкретних проблемних банках вимагатимуть, щоб Єллен, президент Джо Байден і "переважна більшість" у раді директорів ФРС та FDIC визначили, що банк підпадає під "виключення щодо системного ризику" - дії, вжиті у справах SVB і Signature.

Єллен сказала, що нова кредитна лінія ФРС із термінового фінансування та дисконтне кредитування працюють, як і передбачалося, для забезпечення ліквідності банківської системи, а сукупний відтік депозитів із регіональних банків стабілізувався.

Дії великих банків щодо розміщення 30 млрд доларів у проблемному банку First Republic Bank минулого тижня "являють собою вотум довіри до нашої банківської системи", додала Єллен.

Вона також сказала, що важливо підтримувати "динамічну та різноманітну банківську систему" для підтримки економіки США, при цьому великі, середні та малі банки відіграють роль у підтримці домашніх господарств, малого бізнесу та зростаючої конкуренції у сфері фінансових послуг.