ФРС США підвищила базову відсоткову ставку ще на 25 базисних пункти

Федеральна резервна система (ФРС) США за підсумками лютого підвищила базову процентну ставку на 25 базисних пунктів - до рівня 4,5-4,75% річних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт FRS .

У пресрелізі ФРС зазначила, що подальше підвищення ставки буде доречним, оскільки інфляція залишається на високому рівні, незважаючи на незначне зниження. Останні показники вказують на помірне зростання витрат і виробництва. При цьому кількість робочих місць значно зросла, а рівень безробіття залишився низьким.

"Війна Росії проти України спричиняє величезні людські та економічні труднощі та сприяє підвищенню глобальної невизначеності", - підкреслила ФРС.

Комітет дуже уважно ставиться до інфляційних ризиків і прагне досягти максимального рівня зайнятості та інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі. Тож, Комітет враховуватиме кумулятивне посилення монетарної політики, відставання, з якими монетарна політика впливає на економічну активність та інфляцію, а також економічні та фінансові події.

Оцінюючи відповідну позицію грошово-кредитної політики, Комітет продовжуватиме відстежувати вплив вхідної інформації на економічні перспективи і буде готовий скоригувати позицію грошово-кредитної політики, якщо виникнуть ризики, що можуть перешкодити досягненню цілей.

"Оцінки Комітету враховуватимуть широкий спектр інформації, включаючи дані про стан ринку праці, інфляційний тиск та інфляційні очікування, а також фінансові та міжнародні події", - резюмує регулятор.