Суспільство Освіта Гроші Зміни

На фронті загинув колишній оператор Starlight Media Денис Пономаренко

Фото: Загинув колишній оператор Starlight Media Денис Пономаренко (коллаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Харківській області під час виконання бойового завдання загинув колишній оператор-постановник Starlight Media та військовослужбовець Збройних Сил України Денис Пономаренко. Це сталося 7 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Комітет з питань свободи слова та Starlight Media.

Денис добровільно приєднався до війська одразу з початком повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року та став командиром мінометного розрахунку. За службу він отримав дві почесні відзнаки.

До війни Пономаренко працював у Starlight Media з 2009 року, брав участь у створенні проєктів "Х-Фактор", "Україна має талант", "Танцюють всі", "Битва екстрасенсів", "Феномен", "КУБ", "Детектор Брехні", "Серця трьох", "Крот" та "Слідство ведуть екстрасенси".

У Дениса залишилися син та дружина Інна Зикова, редакторка проєктів "Супермама" та "Кохання на виживання". Комітет з питань свободи слова та Starlight Media висловлюють співчуття родині, близьким і колегам загиблого.

Час та місце поховання обіцяють повідомити пізніше.

Нагадаємо, Міноборони оновило порядок виплати одноразової допомоги сім’ям загиблих військових: тепер родина одразу отримує 3 млн гривень, а решту 12 млн гривень виплачуватимуть щомісяця протягом 80 місяців. Нові правила діють з 1 вересня 2025 року та покликані забезпечити стабільну довгострокову підтримку.

Також РБК-Україна писало, що офіційні дружини та родичі загиблих українських військових можуть отримувати пільги: 50% знижки на комунальні послуги та опалення, безкоштовні ліки та медпослуги, санаторно-курортне лікування, пріоритетний ремонт житла.

