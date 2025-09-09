На фронті загинув колишній оператор Starlight Media Денис Пономаренко

Денис добровільно приєднався до війська одразу з початком повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року та став командиром мінометного розрахунку. За службу він отримав дві почесні відзнаки.

До війни Пономаренко працював у Starlight Media з 2009 року, брав участь у створенні проєктів "Х-Фактор", "Україна має талант", "Танцюють всі", "Битва екстрасенсів", "Феномен", "КУБ", "Детектор Брехні", "Серця трьох", "Крот" та "Слідство ведуть екстрасенси".

У Дениса залишилися син та дружина Інна Зикова, редакторка проєктів "Супермама" та "Кохання на виживання". Комітет з питань свободи слова та Starlight Media висловлюють співчуття родині, близьким і колегам загиблого.

Час та місце поховання обіцяють повідомити пізніше.