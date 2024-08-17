На фронті зафіксовано 72 бої, більше третини з них на Покровському напрямку, - Генштаб

Станом на 16:00, 17 серпня, від початку доби на фронті відбулося 72 бойових зіткнення. Більше третини з них на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Військові зазначили, що ворог не припиняє застосовувати авіацію та артилерію по прикордонню Сумської області. Зокрема, під артилерійськими обстрілами опинились райони населених пунктів Фотовиж, Бачівськ, Дружба, Нововасилівка, Велика Берізка, Ромашкове, Прогрес, Попівка, Тимофіївка, Покровка. Також ворожа авіація завдала ударів КАБами по районах населених пунктів Заруцьке, Старикове, Хотінь, Юнаківка та Басівка, загалом на даний час застосувавши 11 керованих авіабомб.

Ситуація на фронтах

Сьогодні на Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції українських підрозділів в районах Вовчанська і Липців. У Вовчанську ще триває бій.

Чотири рази ворог атакував позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили ворожі штурми поблизу Берестового та в напрямку Лозової. Два боєзіткнення в районі Стельмахівки ще тривають.

На Лиманському напрямку не припиняються ворожі атаки в районах Макіївки, Невського, Греківки, Новоєгорівки та Діброви. З початку доби на цьому напрямку нараховується уже 14 боєзіткнень, досі триває п’ять боєзіткнень. Ситуація контрольована.

Тривають бої на Сіверському напрямку, атакує супротивник поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Переїзного, окупанти шість разів намагались прорвати оборону ЗСУ. Всі атаки відбиті.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили чотири штурмових дії поблизу Часового Яру. Три з цих боєзіткнень продовжуються.

Торецький напрямок залишається одним з найгарячіших і пріоритетних напрямків для ворожої армії, кількість ворожих атак тут на даний час складає сім.

"Сьогодні ворог в основному атакує біля населених пунктів Північне, Торецьк та Залізне, наші захисники дають гідну відсіч противнику. Шість боєзіткнень вже завершено. Також авіація агресора завдала удару по Курдюмівці некерованими авіаракетами", - йдеться у повідомленні.

Найбільша кількість боєзіткнень нараховується на Покровському напрямку. Так з початку доби окупанти здійснили вже 25 спроб потіснити захисників України із займаних позицій в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Желанного, Завітного та атакували у бік Зеленого Поля. Сили оборони стримуючи натиск, вже відбили 14 атак противника, 11 боєзіткнень ще тривають. Зазнав авіаудару НАРами Олександропіль.

На Курахівському напрямку загарбниики дев’ять разів атакували підрозділи українців, намагалися просунутися поблизу Костянтинівки. По Мемрику завдали авіаудар керованою авіаційною бомбою.

На Времівському напрямку загарбники намагалися атакувати в напрямку Вугледара, відбулась одна безуспішна спроба.

На Придніпровському напрямку також відбито одну ворожу атаку.

Запорізьку область окупанти сьогодні атакували авіацією, скинувши в район Новоданилівки три КАБи, та завдали удару некерованими авіаційними ракетами по Новоандріївці та Кам’янському.

На інших напрямках без особливих змін.