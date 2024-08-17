На фронте зафиксировано 72 боя, более трети из них на Покровском направлении - Генштаб

По состоянию на 16:00, 17 августа, с начала суток на фронте произошло 72 боевых столкновения. Более трети из них на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Военные отметили, что враг не прекращает применять авиацию и артиллерию по приграничной области Сумской области. В частности, под артиллерийскими обстрелами оказались районы населенных пунктов Фотовиж, Бачевск, Дружба, Нововасиловка, Большая Березка, Ромашково, Прогресс, Поповка, Тимофеевка, Покровка. Также вражеская авиация нанесла удары КАБами по районам населенных пунктов Заруцкое, Стариковое, Хотинь, Юнаковка и Басовка, всего в настоящее время применив 11 управляемых авиабомб.

Ситуация на фронтах

Сегодня на Харьковском направлении российские террористы четыре раза штурмовали позиции украинских подразделений в районах Волчанска и Липцев. В Волчанске продолжается бой.

Четыре раза враг атаковал позиции ВСУ на Купянском направлении. Украинские защитники отразили вражеские штурмы вблизи Берестового и в направлении Лозовой. Два боестолкновения в районе Стельмаховки еще продолжаются.

На Лиманском направлении не прекращаются вражеские атаки в районах Макеевки, Невского, Грековки, Новогоровки и Дибровы. С начала суток на этом направлении насчитывается уже 14 боестолкновений, до сих пор продолжается пять боев. Ситуация контролируемая.

Продолжаются бои на Северском направлении, противник атакует вблизи Верхнекаменского, Спорного, Выемки и Переездного, оккупанты шесть раз пытались прорвать оборону ВСУ. Все атаки отражены.

На Краматорском направлении захватчики совершили четыре штурмовых действия вблизи Часового Яра. Три из этих боестолкновений продолжаются.

Торецкое направление остается одним из самых горячих и приоритетных направлений для вражеской армии, количество вражеских атак здесь в настоящее время составляет семь.

"Сегодня враг в основном атакует возле населенных пунктов Северное, Торецк и Железное, наши защитники дают достойный отпор противнику. Шесть боеприкосновений уже завершены. Также авиация агрессора нанесла удар по Курдюмовке неуправляемыми авиаракетами", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество боеприкосновений насчитывается на Покровском направлении. Так с начала суток оккупанты предприняли уже 25 попыток потеснить защитников Украины с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Новотроицкого, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Желанного, Заветного и атаковали в сторону Зеленого Поля. Силы обороны сдерживая напор, уже отразили 14 атак противника, 11 боестолкновений еще продолжаются. Потерпел авиаудар НАРами Александрополь.

На Кураховском направлении захватчики девять раз атаковали подразделения украинцев, пытались продвинуться вблизи Константиновки. По Мемрику нанесли авиаудар управляемой авиационной бомбой.

На Времивском направлении захватчики пытались атаковать в направлении Угледара, произошла одна безуспешная попытка.

На Приднепровском направлении также отражена одна вражеская атака.

Запорожскую область оккупанты сегодня атаковали авиацией, сбросив в район Новоданиловки три КАБа, и нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по Новоандреевке и Каменскому.

На других направлениях без особых изменений.