На фронті вже відбулося понад півсотні боєзіткнень: окупанти скидають багато авіабомб

На Харківському напрямку російські окупанти проводили вісім штурмових і наступальних дій. Шість разів були відкинуті назад поблизу населених пунктів Тернова і Липці. Українські воїни продовжують відбивати атаки в районах Вовчанська та Липців. Ворог завдав вісім авіаударів – скинув майже два десятки керованих авіабомб.

На Куп’янському напрямку ворог 10 разів намагався просунутись уперед неподалік Синьківки, Новоєгорівки і Невського. Сім атак відбито, бойові дії тривають.

На Сіверському напрямку триває бій неподалік Білогорівки. Окупанти били некерованими авіаракетами в район Спірного.

Двічі загарбники спробували атакувати на Краматорському напрямку. Ворог активно задіює на напрямку авіацію – відбулося чотири авіаудари.

На Покровському напрямку найвища на сьогодні інтенсивність атак ворога - 24 рази російські окупанти намагалися покращити тактичне положення.

Чотири рази з початку доби росіяни вдавалися до штурмових дій на Курахівському напрямку. Всі атаки відбито нашими воїнами.

На Времівському напрямку ворог застосував вісім некерованих авіабомб. Безуспішними були три атаки окупантів – біля Старомайорського і в районі Роздільного.

На Оріхівському напрямку окупанти вдарили майже трьома десятками некерованих авіаракет та проводили одну штурмову дію. Загарбники отримали гідну відсіч і відійшли.

На Придніпровському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до трьох. Вісім КАБів скинули російські терористи.