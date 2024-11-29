На фронті відбулося понад 170 боїв. Генштаб назвав найгарячіші напрямки

Російські обстріли

Сьогодні Росія завдала ракетного удару однією ракетою, 31 авіаудару, скинувши при цьому 53 КАБи.

Окрім того, загарбники задіяли для ударів 581 дрон-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку російські терористи п’ять разів штурмували позиції наших підрозділів в районах Кудіївки, Вовчанська та Тихого. Два боєзіткнення тривають.

Сім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Колісниківки, Лозової, Першотравневого та Зеленого Гаю підрозділи Сил оборони відбили всі атаки противника.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 20 разів атакували українських захисників в районах Греківки, Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Діброви, Торського, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі. Наші воїни відбили 18 атак ворога, два боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили три спроби загарбників захопити наші позиції в районі Часового Яру та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти двічі намагались просунутись вперед в районах Дружби та Торецька, отримали відсіч.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 34 рази атакував наші позиції в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Чумацьке, Новий Труд та Жовте. Десять боєзіткнень тривають досі.

При цьому втрати окупантів склали 497 осіб вбитими та пораненими, знищено чотири бойові броньовані машини, артилерійська система, три пункти управління БПЛА та 12 одиниць автомобільної техніки противника, також два автомобілі та дві артилерійські системи наші захисники пошкодили.

На Курахівському напрямку загарбники на цей час доби зробили 43 спроби просунутись вперед. 11 атак продовжуються. В основному бої тривають біля Сонцівки, Берестків, Новодмитрівки, Зорі, Курахового, Дачного, Дальнього, Єлизаветівки, Ганнівки та Успенівки.

На Времівському напрямку, де сьогодні агресор 24 рази штурмував передній край нашої оборони в районі Веселого Гаю, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного та Новодарівки, на даний час триває три боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив три безрезультатні спроби штурму позицій українських підрозділів.

Сили оборони України також продовжують ведення операції на Курському напрямку. Сьогодні українські воїни відбили 22 атаки загарбницької армії на цьому напрямку.