На фронті відбулося понад 110 боїв: Генштабі назвав найгарячіші напрямки за добу

Російські обстріли

Протягом 10 серпня противник завдав 38 авіаційних ударів, скинувши 66 керованих авіаційних бомб, здійснив 1 691 удар дроном-камікадзе та 4 127 обстрілів позицій українських військ.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дві атаки російських загарбників. Ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинувши 17 керованих бомб, здійснив 275 обстрілів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська відбили чотири атаки ворога в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник здійснив п’ять атак на позиції наших військ. Бої точилися в районах населених пунктів Радьківка, Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку російські війська 11 разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Греківка та у бік Шандриголового й Дронівки.

На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні відбили п’ять спроб наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися поблизу Григорівки, Виїмки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили три ворожі атаки в районах Новомаркового, Часового Яру та у бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні вісім разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Олександро-Калинове, Катеринівка та у бік Русиного Яру й Плещіївки. Сили оборони стримали натиск противника та відбили всі штурмові дії.

На Покровському напрямку ворог здійснив 32 спроби потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Затишок, Кучерів Яр, Заповідне, Красний Лиман, Миролюбівка, Сухецьке, Чунишине, Звірове, Котлине, Горіхове та Федорівка. Дотепер тривають два боєзіткнення.

"За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 108 та поранили 56 окупантів, знищили вісім одиниць автомобільної техніки, 13 БпЛА та склад боєприпасів; також пошкодили три гармати, два автомобілі та танк загарбників", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку ворог 18 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Зелений Гай, Вільне Поле, Темирівка, Мирне, Олександроград, Воскресенка, Шевченко та Ольгівське. Бої продовжуються у чотирьох локаціях.

На Гуляйпільському напрямку, в районі Малинівки, українські захисники зупинили атаку загарбників.

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська атакували в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворог провів чотири марні атаки на позиції наших захисників.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.