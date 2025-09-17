ua en ru
На фронті відбулося майже 120 боїв: Генштаб назвав найгарячіші напрямки

Середа 17 вересня 2025 17:34
На фронті відбулося майже 120 боїв: Генштаб назвав найгарячіші напрямки Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На фронті від початку доби 17 вересня відбулося 117 бойових зіткнень. Найбільш активно ворог штурмує на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося сім бойових зіткнень з ворожими військами. Крім того, ворог завдав чотирьох авіаударів, скинувши десять керованих авіабомб, а також здійснив 119 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких 13 - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Одрадне та в бік Григорівки й Обухівки. Ще два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку російські окупанти чотири рази намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Борівська Андріївка, Богуславка та в напрямку Куп’янська. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила вісім атак в бік позицій українських підрозділів поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Дружелюбівка, Шандриголове, Середнє, Колодязі. Одне бойове зіткнення триває.

Десять ворожих атак відбили Сили оборони на Сіверському напрямку. Агресор проявляв активність у районах Григорівки, Дронівки, Виїмки, Федорівки та в бік Ямполя.

На Краматорському напрямку противник чотири рази намагався прорвати оборону наших захисників у напрямку населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Предтечине та в напрямку населеного пункту Никифорівка.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 штурмових дій у районах Щербинівки, Плещіївки, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки та в бік Миколайпілля. Три бойові зіткнення тривають досі.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 38 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Золотий Колодязь, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Нове Шахове та в напрямку Покровська. Сили оборони стримують натиск та відбили 31 атаку противника, досі бої тривають у семи локаціях.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Піддубне, Воскресенка, Комишуваха, Новогеоргіївка, Ольгівське, Іванівка. Сили оборони відбили дев’ять ворожих штурмів, ще чотири бойові зіткнення досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог атакував позиції наших оборонців у районі населеного пункту Полтавка. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Залізничне та Різдвянка.

На Оріхівському напрямку, за підтримки авіації, ворог наступав у районі населеного пункту Кам’янське - успіху не мав.

На Придніпровському напрямку ворог один раз марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту, також противник завдав авіаудару по районах населених пунктів Антонівка та Інгулка.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 097 450 військових.

Зокрема, за минулу добу втрати російської армії склали 1020 солдатів. Також вчора українські бійці знищили 5 танків, 3 бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем, 360 дронів та іншу техніку ворога.

