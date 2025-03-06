На фронті відбулося 138 боїв, найбільше - на Торецькому напрямку, - Генштаб

За даними Генштабу, від початку цієї доби російські загарбники завдали 68 авіаційних ударів, застосувавши 104 КАБи. Крім цього, росіяни залучили для ураження 946 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник проводив п’ять штурмів позицій наших оборонців у районі Загризового. Українські захисники відбили всі ворожі атаки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 15 разів атакували позиції українців неподалік Іванівки, Балки Журавки, Ямполівки та в напрямку Григорівки.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив одну спробу наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки, атаку відбито.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 14 бойових зіткнень поблизу Часового Яру та в напрямку Ступочок, з яких чотири продовжуються до цього часу. Авіаудару зазнав Краматорськ.

На Торецькому напрямку росіяни 32 рази атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Диліївки, Кримського, Озарянівки та Торецька. На даний час продовжується одне боєзіткнення.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 17 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Промінь, Даченське, Котлине, Надіївка та Андріївка. Дотепер триває одне боєзіткнення.

Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 286 окупантів, 138 з них - безповоротно. Також знищено танк, сім автомобілів, чотири антени управління БПЛА, два мотоцикли, сім БПЛА, два генератори, п’ять терміналів супутникового зв'язку, також пошкоджено два танки, три автомобілі та бойову броньовану машину ворога.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів атакував поблизу Костянтинополя, Скудного та Бурлацького, отримав відсіч.

На Гуляйпільському напрямку противник атакував п’ять разів в районах Привільного та Новосілки.

Сьогодні українські оборонці відбили десять штурмових дій загарбників на Оріхівському напрямку в районах Малої Токмачки, Малих Щербаків, Нестерянки, Кам’янського та П’ятихаток, ще одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

У Курській області українські воїни відбили 29 атак росіян, два зіткнення досі тривають. Противник, від початку доби, завдав 22 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 31 керовану авіаційну бомбу та здійснив 427 артилерійських обстрілів.