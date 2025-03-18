На фронті відбулося 120 боїв за добу: Генштаб назвав три найгарячіші напрямки

Російські загарбники з початку доби завдали одного ракетного удару із використанням трьох ракет та 43 авіаційних ударів, застосувавши 54 КАБи. Крім цього, залучили для ураження 755 дронів-камікадзе та здійснили близько 4200 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку противник штурмував позиції українських підрозділів поблизу Вовчанська та у бік Малої Шапківки. Сили оборони успішно відбили 10 спроб противника просунутися вперед. Авіаудару зазнала Козача Лопань.

На Куп’янському напрямку ворог проводив 5 наступальних дій поблизу Петропавлівки та Загризового. Українські підрозділи зупинили всі атаки ворога.

На Лиманському напрямку російські загарбники 12 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Ямполівки, Надії та в напрямку Зеленої Долини і Нового.

На Сіверському напрямку противник два рази штурмував позиції українських підрозділів в районі населеного пункту Верхньокамянське.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував в районах Часового Яру, Курдюмівки, Предтечиного та Оріхово-Василівки, п’ять спроб росіян потіснити українських оборонців із займаних позицій успіху не мали, ще триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 21 боєзіткнення. Ворог штурмував позиції українських підрозділів районах Озарянівки, Дружби, Торецька. Наразі ще тривають два боєзіткнення.

На Покровському напрямку противник 29 разів атакував у районах населених пунктів Олександропіль, Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Котлине, Преображенка, Котлярівка, Богданівка, Ясенове, Звірове, Удачне, Олексіївка та Андріївка. Українські захисники відбили 25 штурмів, ще 4 боєзіткнення продовжуються до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 129 окупантів, з них 78 — безповоротно. Окрім цього, українські воїни знищили шість одиниць автомобільної техніки, чотири міномети, одну багі, мотоцикл та пункт управління БПЛА, також пошкодили два танки, дві одиниці автомобільної техніки та гармату.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 6 атак загарбників в районі Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку противник 2 рази безуспішно намагався просунутися вперед в напрямку Привільного та Вільного Поля. Авіація російських терористів завдала чотири удари по районах Єгорівки, Гуляйполя та Залізничного.



На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки в районах населених пунктів Щербаки та Степове.

На Придніпровському напрямку ворог тричі безуспішно атакував позиції українських захисників.

В Курській області Сили оборони відбили 21 штурмову дію російських загарбників.