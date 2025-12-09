На фронті відбулось понад 60 боїв: Генштаб назвав найгарячіший напрямок

За даними Генштабу, сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів

Заріччя Чернігівської області;

Безсалівка, Волфине, Студенок, Малушине, Рижівка Сумської області.

Ситуація на фронтах

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках противник завдав одного авіаційного удару, скинув одну керовану авіаційну бомбу та здійснив 50 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку у районі Приліпки.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців у районі населених пунктів Греківка, Новий Мир, Мирне та у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, наразі п’ять боєзіткнень.

На Слов’янському напрямку росіяни п’ять разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Ямполя, Серебрянки. Сили оборони вже зупинили три атаки противника, бої тривають.

На Краматорському напрямку на даний час триває одне боєзіткнення в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку противник дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Іванопілля, Русиного Яру та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 19 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Іванівка, Червоний Лиман, Мирноград, Гришине, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопідгороднього. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 16 атак.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбивали 11 штурмових дій ворожих військ. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Вороне, Вишневе, Рибне, Єгорівка та у бік Данилівки, чотири боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку відбулось вісім боєзіткнень в районах населених пунктів Затишшя, Гуляйполе та Білогір’я. Два боєзіткнення в даний час тривають.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках на даний час боєзіткнень не зафіксовано.