На фронті відбулось майже дві сотні боїв: у Генштабі назвали найгарячіший напрямок доби

Станом на 22:00, 3 січня, на фронті від початку доби було зафіксовано 191 бойове зіткнення. Найгарячішим напрямком доби вкотре став Покровський, де РФ намагались здійснити 31 спробу штурму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

За уточненою інформацією, противник завдав по позиціях украънських військ і населених пунктах одного ракетного удару однією ракетою, 41 авіаційного удару із застосуванням 110 керованих авіабомб. Також зафіксовано 3440 ударів дронами-камікадзе, а ще ворог здійснив 2341 обстріл.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбивали 16 атак у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпки та у напрямку Ізбицького. Два боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку ворог 14 разів атакував позиції наших захисників в районах Синьківки, Нової Кругляківки та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Глушківки, Богуславки, Кучерівки та Курилівки. Чотири боєзіткнення в даний час тривають.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 22 атаки, намагаючись просунутися у районах Новоселівки, Мирного, Зарічного, Ямполя та у бік населених пунктів Ольгівка, Озерне, Дробишеве, Ставки. Наразі тривають два бойові зіткнення.

На Слов’янському напрямку наші воїни відбивали чотири атаки ворога в районах Дронівки та у бік Закітного, Никифорівки.

На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

Ворог 18 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Іванопілля, Берестка та Степанівки.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 31 штурмову та наступальну дію у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Затишок, Філія та у бік Білицького. Наразі точиться бій в чотирьох локаціях.

"За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 33 окупантів, з них 19 - безповоротно. Знищено 31 безпілотний літальний апарат. Крім цього, наші бійці уразили одну одиницю спеціальної техніки противника та 4 укриття особового складу", - йдеться у повідомленні.

На Олександрівському напрямку наші оборонці зупинили 17 атак противника у районах населених пунктів Ялта, Вороне, Вишневе, Солодке, Злагода та Рибне та у бік населених пунктів Соснівка, Андріївка-Клевцове, ще два боєзіткнення наразі тривають.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 33 бойові зіткнення, ворог намагається просунутись в районах Гуляйполя, Успенівки, Дорожнянки та в напрямку Добропілля й Зеленого. Авіація противника завдала ударів по населених пунктах Залізничне, Воздвижівка, Святопетрівка, Староукраїнка, Гуляйполе, Варварівка, Різдвянка, Білогір’я.

На Оріхівському напрямку загарбник двічі атакував позиції наших підрозділів в районах Степового та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві ворожі атаки.