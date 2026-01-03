На фронті відбулось майже дві сотні боїв: у Генштабі назвали найгарячіший напрямок доби
Станом на 22:00, 3 січня, на фронті від початку доби було зафіксовано 191 бойове зіткнення. Найгарячішим напрямком доби вкотре став Покровський, де РФ намагались здійснити 31 спробу штурму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Ворожі обстріли
За уточненою інформацією, противник завдав по позиціях украънських військ і населених пунктах одного ракетного удару однією ракетою, 41 авіаційного удару із застосуванням 110 керованих авіабомб. Також зафіксовано 3440 ударів дронами-камікадзе, а ще ворог здійснив 2341 обстріл.
Ситуація на фронтах
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбивали 16 атак у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпки та у напрямку Ізбицького. Два боєзіткнення досі тривають.
На Куп’янському напрямку ворог 14 разів атакував позиції наших захисників в районах Синьківки, Нової Кругляківки та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Глушківки, Богуславки, Кучерівки та Курилівки. Чотири боєзіткнення в даний час тривають.
На Лиманському напрямку ворог здійснив 22 атаки, намагаючись просунутися у районах Новоселівки, Мирного, Зарічного, Ямполя та у бік населених пунктів Ольгівка, Озерне, Дробишеве, Ставки. Наразі тривають два бойові зіткнення.
На Слов’янському напрямку наші воїни відбивали чотири атаки ворога в районах Дронівки та у бік Закітного, Никифорівки.
На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.
Ворог 18 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Іванопілля, Берестка та Степанівки.
Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 31 штурмову та наступальну дію у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Затишок, Філія та у бік Білицького. Наразі точиться бій в чотирьох локаціях.
"За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 33 окупантів, з них 19 - безповоротно. Знищено 31 безпілотний літальний апарат. Крім цього, наші бійці уразили одну одиницю спеціальної техніки противника та 4 укриття особового складу", - йдеться у повідомленні.
На Олександрівському напрямку наші оборонці зупинили 17 атак противника у районах населених пунктів Ялта, Вороне, Вишневе, Солодке, Злагода та Рибне та у бік населених пунктів Соснівка, Андріївка-Клевцове, ще два боєзіткнення наразі тривають.
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 33 бойові зіткнення, ворог намагається просунутись в районах Гуляйполя, Успенівки, Дорожнянки та в напрямку Добропілля й Зеленого. Авіація противника завдала ударів по населених пунктах Залізничне, Воздвижівка, Святопетрівка, Староукраїнка, Гуляйполе, Варварівка, Різдвянка, Білогір’я.
На Оріхівському напрямку загарбник двічі атакував позиції наших підрозділів в районах Степового та Новоандріївки.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві ворожі атаки.
Втрати армії РФ
Нагадаємо, що росіяни продовжують щодня втрачати на фронті техніку та особовий склад. Тільки за останню добу, з 2 на 3 грудня, росіяни втратили на фронті ще 750 солдатів.
Також ЗСУ знищили 24 артсистеми, 101 одиницю автотехніки та 539 безпілотників.